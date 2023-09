CDA wil hasjheffing en streep door rekeningrijden op platteland

In de top 10 prioriteiten van het programma hebben de christendemocraten ’gemeenschapszin’ en ’sterke gezinnen’ op 1 en 2 gezet. Het zijn de aloude geijkte thema’s van het CDA, die de afgelopen tijd los werden gelaten voor een wat rechtsere koers onder oud-partijleiders Sybrand Buma en Wopke Hoekstra. In het eerste programma van de nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal wordt evenwel de knip getrokken voor families.

Het CDA pleit voor een hogere kinderbijslag voor iedereen, een verhoging van het kindgebonden budget voor lage inkomens en een inkomensafhankelijke kinderopvang (bijna gratis voor lage en middeninkomens, eigen bijdrage voor hogere inkomens). De partij wil ook van de kostendelersnorm voor familieleden in de sociale zekerheid af, zodat mensen niet op uitkeringen worden gekort als hun volwassen kinderen (tijdelijk) thuis komen wonen of hun eigen ouders bij hen intrekken. Voor opa’s en oma’s die op hun kinderen willen passen wil de partij bovendien speciale verlofdagen invoeren. De partij wil ook weer een minister voor het Gezin, zoals André Rouvoet (CU) dat was in het kabinet-Balkenende IV.

In het programma valt daarnaast op dat het CDA alweer afscheid neemt van plannen die door het huidige kabinet-Rutte IV zijn bedacht. De christendemocraten verzetten zich al langer tegen het vervroegen van de stikstofdeadline naar 2030 en pleiten in hun programma dan ook voor 2035.

Ook het rekeningrijden, dat pas rond 2030 zou moeten worden ingevoerd, gaat wat het CDA betreft in elk geval deels niet door. De partij wil de kilometerheffing niet op het platteland hebben, al is onduidelijk hoe dat onderscheid gemaakt moet worden. Daarnaast willen de christendemocraten een vignet voor buitenlandse autorijders invoeren. Daarnaast neemt het CDA nu afscheid van Lelystad Airport, dat gaat wat de partij betreft niet meer open. Er is ook steun voor de krimp van Schiphol en een pleidooi voor het stoppen met nachtvluchten.

Hasjheffing

Op drugsbeleid zet het CDA conservatief in. De partij wil dat softdrugs illegaal blijven en pleit daarnaast voor een ’hasjheffing’. Daarnaast willen de christendemocraten af van het gedogen van harddrugs: „Gepakt worden met harddrugs levert in ieder geval een boete op. Geen pil wordt gedoogd, ook niet in de grotere steden.” De leeftijdsgrens voor prostitutie wordt in het programma verhoogd naar 21 jaar en er komt een ’pooierverbod’.

Op financieel gebied slaat de partij linksaf. Het CDA wil de inkomstenbelasting verlagen. Dat moet worden betaald via een hogere taks op vermogen. De christendemocraten denken daarbij aan het opschroeven van de erf- en schenkbelasting.

Tot slot neemt de partij ook hard stelling tegen de wolf: „Voor de wolf is geen plek in Nederland. De Europese beschermde status van de wolf moet omlaag, zodat de populatie in Nederland kan worden beheerd en verdreven.”