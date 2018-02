OM laat eerste fragment opnamen Astrid horen

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onder aan dit artikel

Volgens Holleeder heeft zijn zus Astrid van het gesprek, dat ging over zijn zus Sonja, een selectie gemaakt. „Ze heeft geknipt en geplakt”, zei hij over de opname, die aanklaagster Sabine Tammes liet horen omdat Holleeder tussen alle verwensingen en dreigementen door doodsbedreigingen zou hebben gefluisterd. „Fluistert u wel eens meneer Holleeder? Klopt dat?”, vroeg ze. Holleeder: „Ik hoor op deze opname geen gefluister. Hoe moet ik weten of ik fluister? Ik weet niet eens wanneer dit is opgenomen. Soms praat ik hard, soms zachter. Maar dat kan net zo goed door de wind komen.”

Volgens Holleeder heeft zijn jongste zus hem bij de opname - en ook op andere momenten - bewust uit de tent gelokt door steeds „woordjes” te laten vallen, waar hij op aanslaat. „Ze wist dat ze aan het opnemen was. Ze is gewoon een vuile leugenaar.”

Armoede

Holleeder is de criminaliteit in gegaan omdat hij opgroeide in een gezin waar onvoldoende geld was. Dat zei ’De Neus’ donderdagmorgen bij de start van de achtste dag van zijn strafproces in de gerechtsbunker in Osdorp.

„Ik kom uit de Jordaan. Toen ik klein was, liep ik met gaten in mijn schoenen. Ik zat met natte voeten op school. Als er normaal geld was geweest, dan had ik een normaal leven kunnen leiden. Nu niet”, zo antwoordde Holleeder op vragen van het Openbaar Ministerie (OM). Hij voegde daaraan toe zich „geen slachtoffer” van zijn afkomst te voelen. „Ik heb mijn eigen keuzes gemaakt.”

Holleeder wordt donderdag ondervraagd door de aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher. Zij nemen hem onder vuur over de verklaringen die hij in de aanloop naar zijn strafzaak zelf aflegde. Eerder stelde de rechtbank hem daarover vragen.

’Alleen geld witgewassen’

In het eerste deel van de ondervraging herhaalde Holleeder dat hij na de Heinekenontvoering bezig is geweest legaal geld te gaan verdienen. „Ik heb daarna geen misdaden meer begaan, alleen geld witgewassen.”

Het Openbaar Ministerie vervolgt Holleeder (59) voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra. Vorig jaar kwam daar de beschuldiging bij van het beramen van de moord op zijn zussen Astrid en Sonja en misdaadverslaggever Peter R. de Vries bij. Zijn zussen hebben belastend verklaard over Holleeder.