Anndel (22) komt met auto vast in sneeuwstorm VS en overlijdt: 'Ze was heel bang'

Anndel Taylor werd slechts 22 jaar oud Ⓒ FACEBOOK

Buffalo - Het aantal slachtoffers van de’historische winterstorm’ in de Verenigde Staten loopt op. De temperatuur is op sommige plekken gedaald tot -40 en dat zorgt voor grote problemen voor automobilisten. Op veel plekken staan hoge sneeuwmuren en is het spekglad. Doorrijden is bijna onmogelijk. Deze problemen heeft Anndel Taylor (22) aan den lijve ondervonden. In Buffalo kwam ze vast te zitten in haar auto en werd uren later dood aangetroffen in haar auto.