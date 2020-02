Kabinet schrapt in stilte stikstofplan voor noodwet

Afgelopen najaar werd de noodwet gepresenteerd als een van de grote stikstofmaatregelen van het kabinet. Door de noodwet zouden operaties op het gebied van kust- en dijkversterking, renovatie van bruggen en sluizen en zaken op defensiegebied doorgang kunnen vinden ondanks de strenge stikstofregels.

Donderdag bleek tijdens een Kamerdebat dat het plan in stilte gesneuveld is. Minister Schouten (Landbouw) gaf na vragen van VVD-Kamerlid Harbers aan dat de noodwet niet meer nodig is.

Schouten presenteerde woensdag namelijk een nieuw plan: de natuurbank. Dit moet een soort fonds worden waarin geld wordt gestopt als compensatie voor natuurschade. Het fonds wordt weer aangewend om natuur elders te versterken. De natuurbank moet nog worden uitgewerkt, maar maakt volgens de CU-bewindsvrouw een noodwet overbodig.

„We kunnen het regelen via de natuurbank”, zei Schouten in het debat. „Dat gaan we wel in wet- en regelgeving vastleggen.”