De Ficq erin!

Amsterdam - Het Openbaar Ministerie besluit vandaag of er een (complexe) strafzaak komt tegen de tabaksindustrie. Bénédicte Ficq bracht in 2016 de bal aan het rollen met een aangifte namens een longkankerpatiënt. Daarna schaarden onder meer artsen, ziekenhuizen en verpleegkundigen zich achter de advocate om de tabaksindustrie voor de rechter te slepen. Verder: is een cursus voor aanstaande ouders een goed plan? En kleed je maar goed aan, het wordt Siberisch koud!