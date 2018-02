Helft USB-laders onveilig

Bij de helft is de kans groot dat je er een electrische schok van krijgt, of zelfs brand. Dat concludeert de Belgische Consumentenbond Test-aankoop.

Ze kochten 51 laders en legden die op de testbank. „Het grootste aantal onveilige laders troffen we aan in de Apple-categorie: zowat vier op de vijf van de goedkope laders bleken niet in orde”, zegt Simon November van Test-Aankoop in Het Nieuwsblad.

„Maar ook bij de universele laders voldeed 40 procent niet aan de veiligheidsnormen. In de Samsung-categorie was dat nog altijd een op de vier.”

De (merkloze) exemplaren onder de tien euro deugden het minst: 17 van de 26 waren levensgevaarlijk.

Het CE-logo op de laders zegt overigens niks. „Bovendien draaien ook de webshops, al dan niet via valse reviews of misleidende claims, de consument een rad voor de ogen”, aldus Test-Aankoop.

Zo vermijd je problemen:

- Laad je toestellen alleen overdag op, dan merk je het als de lader smeult

- Zorg dat je oplaadt op een onbrandbaar oppervlak en dek het toestel nooit af

- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact

- Controleer geregeld de kabel en de behuizing van de lader en vervang die zo nodig

- Koop bij voorkeur een originele lader van het officiële merk of kies een universele lader van bekendere merken

- Het aanbod online is, zeker in het goedkopere gamma, weinig betrouwbaar

- Koop je lader het liefst in een fysieke winkel: de kans dat die namaak aanbiedt, is klein en bij problemen weet je waar je terechtkunt