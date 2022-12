Duitse parlement bijeen over extremisten die staatsgreep planden

De zitting wordt gehouden op verzoek van de conservatieve CDU/CSU. De partij wil onder meer weten of verdachten gewaarschuwd zijn over de op handen zijnde invallen en zich van wapens en ander bewijsmateriaal hebben kunnen ontdoen. De parlementariërs kunnen ook vragen stellen aan de parlementscommissie die toeziet op de inlichtingendiensten. Normaliter vergadert die commissie in het geheim.

Volgens de Duitse justitie behoren de verdachten tot een terroristische groepering die gelieerd is aan de Reichsbürger, een groep die Duitsland niet erkent als staat. Van de arrestanten zitten er 23 vast in Duitsland. In Oostenrijk en Italië zijn ook twee mensen aangehouden en Duitsland heeft gevraagd hen over te dragen. Nog eens 27 anderen worden in verband gebracht met de zaak.