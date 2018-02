Staat binnen de Stopera

— Geradicaliseerde jongeren kun je op andere gedachten brengen door hun denken over de maatschappij te veranderen, leerden de sleutelfiguren die werden opgeleid in opdracht van Saadia Ait-Taleb. Na haar strafontslag probeerde ze het heersende beeld op zijn kop te zetten. Over de rug van de gestorven burgemeester. Dat ging niet helemaal goed.