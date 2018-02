Hond eten ligt gevoelig bij Zuid-Koreanen

Ⓒ De Telegraaf

PYEONGCHANG - Het eten van hondenvlees is in Zuid-Korea onderwerp van een generatieconflict. De jongeren keren zich massaal af van het traditionele gebruik, dat onder ouderen nog in zwang is. De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn zich zeer bewust van de controversiële kant van de zaak en hebben de horeca tot in de verre omtrek van Pyeongchang opgeroepen tijdens de Winterspelen geen hondgerechten op de kaart te zetten. Dit melden verscheidene lokale ondernemers.