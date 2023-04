Jean-Marie Le Pen (94) in ziekenhuis opgenomen na hartaanval

„Zijn familie is bezorgd, maar sereen”, meldt Lorrain de Saint Affrique, een goede vriend van Le Pen. Volgens hem is de oud-politicus bij bewustzijn. Le Pen is de voorbije jaren meermaals in het ziekenhuis opgenomen, onder meer in februari 2022 na een hersenbloeding.

Jean-Marie Le Pen richtte het Front National op in 1972 en kwam regelmatig in opspraak door racistische en antisemitische uitlatingen. Zijn dochter Marine zette hem de partij uit, herdoopte die in 2018 tot Rassemblement National en behaalde bij de presidentsverkiezingen van 2022 41,5 procent van de stemmen tegenover president Emmanuel Macron.