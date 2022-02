’Milieubewuste’ rietjes zijn levensgevaarlijk voor jonge kinderen: meldingen verstikking

Premium Financieel

Vakbonden KLM waarschuwen Tweede Kamer over uitbreiding vluchten Qatar

De vakbonden van KLM waarschuwen de Tweede Kamer in een brief voor het verdwijnen van banen als het luchtvaartverdrag met Qatar zonder aanpassingen wordt goedgekeurd. Dat buitenlandse concurrenten zich niet aan de Europese regels hoeven te houden is de bonden een doorn in het oog.