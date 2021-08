Brand in studentenflat in Amsterdam, mogelijk LHBTIQ+-gerelateerd

Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - In een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West heeft vrijdagochtend een brand gewoed. De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand is aangestoken en dat er op verschillende andere locaties in de flat ook brand is geprobeerd te stichten. Vier slachtoffers raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis, vier andere bewoners moesten door de brandweer met een ladderwagen van een balkon gered worden.