Werd brand studentenflat Amsterdam aangestoken wegens regenboogvlag?

Het gebouw is ontruimd en zo’n honderd mensen zijn opgevangen in een nabijgelegen moskee en op een politiebureau.

De brand ontstond op de achtste etage van de flat. Binnen een uur kon het sein brand meester worden gegeven.

LHBTIQ+

„Het eerste onderzoek wijst uit dat de brand op de achtste etage vermoedelijk is aangestoken en dat op andere plekken in de flat hetzelfde is geprobeerd. Deze brandstichtingen lijken gericht te zijn op regenboogvlaggen in de flat en zijn daarmee mogelijk LHBTIQ+-gerelateerd”, zo schrijft de politie vrijdag.

Volgens een persbericht hebben er zich in (de omgeving van) de flat eerder incidenten voorgedaan gericht op regenboogvlaggen. „Uiteraard wordt dit meegenomen in het onderzoek naar de brandstichtingen.”

Reactie gemeenteraadsleden: ’Mogelijk het zoveelste dieptepunt’

Amsterdamse gemeenteraadsleden reageren geschokt dat het mogelijk om anti-homogeweld gaat. „Als dit inderdaad een hate crime is dan is dit het zoveelste dieptepunt”, zegt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig. „Het is om woest van te worden. Belangrijk dat dit tot de bodem wordt uitgezocht!”

„Als dit klopt dat moeten we zo onderhand van intimidatie en terreur gaan spreken”, stelt JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga die zo snel mogelijk meer info over de brandstichting wil.

"Verschrikkelijk en onacceptabel"

Ook de hoofdstedelijke VVD is boos. „Dit is verschrikkelijk en onacceptabel!”, schrijven de liberalen op Twitter. „In alle vrij- en veiligheid jezelf kunnen zijn staat te vaak onder druk. Hoogtijd dat we inzien dat het ophangen van vlaggen een krachtig signaal is maar niet voldoende. Intolerantie pak je aan met intolerantie.”