Reddingswerk na aardbeving in Ecuador in volle gang

In het noorden van Peru, waar de schokken ook serieuze schade aanrichtten, is één dode gemeld. Volgens persbureau Agencia Andina overleed een vierjarig meisje door een omvallende muur.

De Ecuadoraanse president Guillermo Lasso liet al in de nachtelijke uren weten dat alle betrokken ministeries onmiddellijk in actie zijn gekomen. Er is onder meer een team hulpverleners naar Isla Puna gestuurd, het eiland ten zuiden van Guayaquil, waar het epicentrum van de beving in de buurt lag. Volgens de regering in Quito zijn zeker 84 huizen in puin gelegd en zeker een dubbel aantal zwaar beschadigd.

Ook gezondheidscentra, onderwijsinstellingen en bruggen in het gebied hebben te lijden gehad. Een platform van staatsoliemaatschappij Petroecuador voor de kust moest door uitval van de machinerie de productie staken. In Peru zijn volgens de eerste berichten vier panden ingestort en een aantal andere onbewoonbaar geworden. Belangrijke transportverbindingen en infrastructuur bleven gespaard. Paus Franciscus heeft zondag zijn medeleven betuigd met de slachtoffers.

De westkust van Zuid- en Noord-Amerika ligt in de zogenoemde Pacifische Ring van Vuur, waar veel seismische activiteit is. Ecuador werd in 2016 getroffen door een aardbeving met een magnitude van 7.8. Toen kwamen meer dan 560 personen om en vielen er duizenden gewonden.