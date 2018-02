OM eist weer levenslang tegen ’moordbroers’

De broers uit Hoogeveen zouden in 2012 de 55-jarige Berend Smit uit Dwingeloo met een vuurwapen om het leven hebben gebracht. Ook worden ze verdacht van het wurgen van het echtpaar Jan en Greet Veenendaal uit Exloo, beiden 77 jaar, in 2013. Drie roofmoorden, stelt het OM.

De rechtbank in Assen kwam tot een celstraf van dertig jaar. Admilson R. (33) kreeg ook tbs met dwangverpleging opgelegd. Het OM had tweemaal levenslang geëist en ging in hoger beroep. De rechtbank wilde geen levenslang opleggen vanwege het definitieve karakter van de straf. Levenslang zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Door een recente wijzing in de uitvoering zou een levenslange straf nu geen bezwaren meer hebben, vindt het OM. De advocaten van de broers, die ook in hoger beroep gingen, stelden donderdag tijdelijke gevangenisstraffen en tbs-behandeling voor. Marcos R. (32) zou een lagere straf dan de regisserende Admilson R. moeten krijgen, vindt zijn advocaat.

Klein scherp voorwerp

Admilson R. wilde donderdag niet aanwezig zijn bij de voortzetting van de zaak. Hij werd bij de laatste zitting in oktober afgevoerd uit de rechtszaal. R. wilde zichzelf toen met een klein scherp voorwerp verwonden.

Eind 2016 leek er al uitspraak te komen in de beroepszaak. Het gerechtshof wilde echter aanvullend onderzoek naar de dood van Smit, om te kunnen bepalen of er sprake was van moord of doodslag. De broers hebben bekend drie keer op hem te hebben geschoten.

De drie moorden zijn volgens het OM uit geldnood gepleegd en werden nauwkeurig voorbereid. Zo hielden de broers het huis van het echtpaar Veenendaal dagenlang in de gaten. Voorafgaand aan het neerschieten van Smit, in natuurgebied Dwingelderveld, oefenden de broers volgens het OM met een wapen. Daarna lagen ze ermee in een greppel te wachten op een slachtoffer met geld. Ex-militair Admilson R. zou het om het leven brengen van Smit als een missie hebben gezien, stelt de aanklager.