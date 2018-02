Amsterdamse topambtenaar Saadia Ait-Taleb voor de strafrechter gebracht

Dat meldt het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Het opsporingsonderzoek naar de beide personen is afgerond en de advocaten zijn op de hoogte gesteld van het voornemen tot vervolging. Uit intern onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat Ait-Taleb meermalen een opdracht heeft gegund aan „een persoon waarmee zij een privérelatie had.” „Hiermee heeft zij onaanvaardbare belangenverstrengeling laten ontstaan”, meldde waarnemend burgemeester Van Aartsen eerder deze week. „Ook is sprake van onduidelijkheden met betrekking tot leveringen en prestaties, bestaande uit niet gespecificeerde facturen, niet volledige leveringen, dubbele betalingen, facturatie tijdens vakantie en facturatie tijdens andere opdrachten”, meldde Van Aartsen. „Het is derhalve reëel om aan te nemen dat de gemeente door het handelen is benadeeld.” Met de inhuur was een bedrag gemoeid van ongeveer 300.000 euro.

Voor de zomer legde wijlen burgemeester Eberhard van der Laan strafontslag op aan Ait-Taleb vanwege belangenverstrengeling. Die zou ontstaan zijn wegens een relatie met de door de gemeente ingehuurde Said J., hetgeen ze voor de gemeente verzweeg. Ait Taleb stapte naar de rechter omdat ze het niet eens was met het stafontslag en het korten op haar loon.

Via het bedrijf Scholten en Partners, dat steevast werd ingehuurd door de afdeling Radicalisering, leerde Ait-Taleb eind 2014 de jonge ondernemer Saïd uit Amsterdam-Zuid kennen. „Zoals wel vaker geflirt werd door mannen die ik in mijn werkomgeving tegenkwam, flirtte hij ook. En ik flirtte met hem. Maar daar is het bij gebleven”, zei ze tijdens een door haar aangespannen rechtszaak waarin ze doorbetaling van haar salaris eiste. De rechter ging daar toen niet in mee en oordeelde dat Ait-Taleb plichtsverzuim heeft gepleegd. Vermoedelijk in mei of juni komt het duo voor het eerst bij de strafrechter tijdens een zogeheten regiezitting, meldt het OM.

De voorzieningenrechter constateerde eerder dat Ait-Taleb diverse documenten van Saïd J. heeft opgesteld of aangevuld en die vervolgens door hem heeft laten versturen, terwijl niet duidelijk was dat Ait-Taleb deze heeft opgesteld. Ook ging zij met Saïd J. op vakantie naar Turkije en Dubai. Ait-Taleb heeft bovendien vanaf de computer van Saïd J. gewerkt. „Zij heeft voor hem een offerte en zakelijke mails geschreven en beschreven hoe hij een telefoongesprek moest voeren”, aldus de rechter. Illustratief voor de ’verstrengeling’ van de zakelijke en privérelatie is volgens de rechter een Whatsapp-bericht, waarin Ait Taleb over J. schrijft dat zij „jarenlang zijn steun en toeverlaat is geweest, dat zij verder moet met haar leven en dat haar leven eigenlijk altijd om zijn (Said J., red.) welzijn draaide.”

Ait Taleb ging te ver

De gemeente heeft terecht geoordeeld dat Ait Taleb veel te ver ging, oordeelde de voorzieningenrechter. „Deze verstrengeling geeft geen blijk van een professionele distantie die van een ambtenaar op de positie van verzoekster mag worden verwacht, ook als zij intensief en onder druk met elkaar samenwerkten”, is het harde verwijt.

Dat Saadia zelf meende dat zij werk en privé van elkaar gescheiden hield, doet volgens de rechter niet ter zake. „Het gaat erom dat een ambtenaar als verzoekster, die (mede)verantwoordelijk is voor het verstrekken van opdrachten voor grote bedragen en voor een lange periode, zichzelf niet in een positie manoeuvreert waarin twijfel kan ontstaan of zij nog zakelijk en zuiver over die opdrachten en de uitvoering daarvan oordeelt. Verzoekster heeft dit niet onderkend.”

Naar verwachting is er in mei of juni een regiezitting op de rechtbank over deze zaak.