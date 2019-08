Zwemmer overleden in Medemblik

Er was een zoekactie naar de man gestart nadat hij als vermist was opgegeven. Na een zoektocht met onder meer reddingsboten en duikteams werd de man gevonden en naar de ambulance gebracht. De politie meldde enige tijd later dat de man was overleden.

