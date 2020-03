De Costa Fortuna op archiefbeeld. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De Nederlanders die deze week met hun cruiseschip door meerdere landen in het Caribisch gebied werden geweigerd uit angst voor het coronavirus zijn eindelijk aan wal gekomen in de Dominicaanse Republiek. Daarmee komt er voor hen een einde aan een lange periode vol onzekerheid. „We zijn blij dat we lekker naar huis kunnen!”