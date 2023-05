Premium Het beste van De Telegraaf

Ruimtewedloop met de Verenigde Staten Voor het eerst ruimtereis Chinese burger: ’China is niet te stoppen’

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

De bemanning van het Chinese ruimtevaartuig Shenzhou-16: (v.l.n.r.) Gui Haichao, Zhu Yangzhu en Jing Haipeng. Ⓒ ANP/HH

Peking - Voor het eerst heeft China een burger de ruimte in gestuurd. „Dit is een grote stap voor het Chinese ruimtevaartprogramma”, meent de Nederlandse astronoom Marc Klein Wolt. Het is ook een verdere stap in de race om de ruimte tussen de VS en China.