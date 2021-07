Zijn de nieuwe coronamaatregelen genoeg? ’Eigenlijk zijn we te laat’

Binnenland

LIVE | Voldoende vaccins geleverd voor inenten 70 procent EU-bevolking

Al ruim een jaar worden Nederland en de wereld in de greep gehouden door het uit China overgewaaide coronavirus. Landen ontwaken uit lockdowns en beperkende maatregelen, we maken ons klaar om weer op vakantie te gaan. Ondertussen zijn er zorgen over een mogelijke vierde golf. Wat gebeurt er vandaag?...