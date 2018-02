Verdachten gifmoord eigen moeder voor rechter

Onze verslaggeefster Mascha de Jong is bij de zaak aanwezig en twittert. Haar tweets vind je onder aan dit artikel.

Twee andere zonen hebben voorafgaand aan haar dood bij talloze instanties aan de bel getrokken. Ze zagen dat de vrouw volledig werd verwaarloosd door broer Hans. Een miljoenenerfenis lijkt het motief.

De 80-jarige Amsterdamse Rietje was de koningin van het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost. Door haar ondernemende echtgenoot, die bij leven een groot deel van de woningen kocht, bezat ze letterlijk het halve plein.

Op een zondagmorgen in juni 2016 werd de inmiddels dementerende dame dood aangetroffen in haar huis. Er werd gif in haar bloed gevonden. Na politieonderzoek lijkt zich een familiedrama af te tekenen: haar zoon en schoondochter zijn verdacht van het toedienen van de stof.