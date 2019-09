Grofvuil langer naast container

Afgedankte stofzuigers, banken en matrassen als ’campagnezuil’ lijkt in tegenspraak met het doel van een schone stad, maar dat is volgens wethouder Richard de Mos (Buitenruimte) juist niet zo. Het is bedoeld om ’daders’ bewust te maken dat ze wat fout doen. De pilot, die in een deel van Den Haag gaat draaien, is ontstaan vanuit het idee dat bewoners niet altijd inzien dat ze iets verkeerd doen. Grofvuil naast de ondergrondse restafvalcontainer (orac) zetten is aantrekkelijker dan een afspraak maken met de grofvuiltelefoon of zelf wegbrengen. Doordat de bijplaatsingen ook vaak binnen 24 uur worden weggehaald, wordt dat beeld ook bevestigd. De proef behelst alleen grofvuil – vuilniszakken en dozen worden wel gelijk meegenomen.

De inzet op bewustwording en gedragsverandering komt niet uit de lucht vallen en is ook de inzet van de stadsbrede campagne ’Schoon, doen we toch gewoon?’ Het vaker legen van overvolle of verstopte containers blijkt niet dé oplossing tegen bijplaatsingen. Bij metingen afgelopen mei/juni bleek dat slechts bij een op de vijftig bijplaatsingen het probleem was dat de container vol of verstopt was.

Ook qua handhaving worden alle zeilen bijgezet. Dit jaar zijn er al 65 boetes opgelegd voor bijgeplaatst huishoudelijk afval en grofvuil. Op basis van het doorzoeken van illegaal aangeboden zakken en dozen zijn tot nu toe al 5287 processen-verbaal opgemaakt.