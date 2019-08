Drie kinderen aangevallen door loslopende hond in Nieuwegein

De kinderen liepen rond 17.30 uur in park Oudegein ter hoogte van de kinderspeeltuin, toen er plotseling een hond op hen af kwam. Die greep een van de kinderen. Daarop begonnen de andere twee te gillen, waarna de hond zich ook aan hen vergreep.

De drie slachtoffers raakten gewond. Ze moesten behandeld worden door een dokter. De eigenaresse van de hond zou zijn vertrokken zonder haar gegevens achter te laten.

De hond heeft een donkere vacht. Mogelijk gaat het om een langharige rottweiler maar dat werd uit getuigenissen niet helemaal duidelijk. De politie wil weten van wie de hond is.

De vrouw zou een jonge vrouw zijn geweest met lang blond haar. Een bericht over de gebeurtenis op de Facebookpagina van de politie in Nieuwegein is inmiddels verwijderd. Waarom dat gebeurde, is niet duidelijk.