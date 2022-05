Hond en cavia's overleden bij brand in Varsseveld

Dit meldt de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland op Twitter. Via de schutting en struiken zou de brand zijn overgeslagen naar de woning. Na een paar uur was de brand geblust. De woning heeft volgens de veiligheidsregio veel brand-, water-, en rookschade en is daarom voorlopig onbewoonbaar. „Helaas zijn bij de brand een hond en enkele cavia’s overleden”, aldus de veiligheidsregio.

Het is vooralsnog onbekend hoe de brand is ontstaan.