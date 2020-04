Overleden vrouw in woning Oppenhuizen, verdachte aangehouden

In de omgeving van de woning heeft de politie een verdachte aangehouden. Ⓒ De Vries Media

OPPENHUIZEN - De vrouw die het slachtoffer was van een geweldincident in een woning in de H.S. Reinardastrjitte in Oppenhuizen in Friesland is ter plekke aan haar verwondingen overleden. De inzet van hulpdiensten heeft niet mogen baten, meldde de politie.