Bidens 80 miljoen vaccins om ’wereld te redden’ is druppel op gloeiende plaat

De Amerikaanse president Joe Biden stuurt tachtig miljoen coronavaccins de wereld in „om de pandemie te beëindigen.” Daarmee is Biden wel erg optimistisch. Het is een mooi gebaar, maar wel een druppel op een gloeiende plaat, zo blijkt uit wereldwijde cijfers.