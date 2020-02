’Nederlander klemgereden na ontsnapping quarantaine Taiwan’

De man besloot samen met de vrouw het Taroko National Park te bezoeken. Ⓒ Hollandse Hoogte

TAIPEI - Een Nederlander is in Taiwan gearresteerd nadat hij uit zijn opgelegde quarantaine was ontsnapt. Na een klopjacht kon de toerist samen met een Japanse vrouw, mogelijk zijn partner, enkele uren later worden aangehouden. Dat melden Taiwanese media.