Koning Willem-Alexander uitgejouwd tijdens opening Radboudumc

Ⓒ ANP

NIJMEGEN - Koning Willem-Alexander is donderdagochtend tijdens de opening van het nieuwe hoofdgebouw in het Radboudumc in Nijmegen uitgejouwd door een kleine groep demonstranten. Zij riepen onder meer „schaam je kapot” richting de koning. Volgens Omroep Gelderland is er veel politie aanwezig rond het bezoek.