Baudet loopt weg bij interview op radio 1: ’Tot ziens!’

De twee werden het in de dagelijkse uitzending op NPO Radio 1 niet eens over de afgesproken gespreksonderwerpen. Volgens Baudet had hij al genoeg vragen beantwoord. Er volgde een twistgesprek.

„De beeldenstorm, dat is het thema van het gesprek. Zo is het mij verteld. (...) Ik wilde het toch nog even hebben over de demonstraties van de afgelopen weken in Nederland”, zei Weimans.

Daarop gaf Baudet aan dat hij „extreem soepel” was geweest in het gesprek, maar ze werden het niet eens. De fractievoorzitter van Forum voor Democratie kondigde zijn vertrek aan (’dan ga ik’), stond op en riep ’tot ziens’.

Weimans bleef na het vertrek van de studiogast kalm en vervolgde de uitzending.