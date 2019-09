Vrachtwagen vol papier vliegt in brand op A2

Een uitgebrande vrachtwagen op de A2 bij Maarheeze in Noord-Brabant zorgt voor veel verkeershinder tussen Eindhoven en Maastricht. De trucker had een lading papier in de achterbak, aldus de politie.

Door de brand trok een dikke rookwolk over de snelweg. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen. De vertraging liep op tot meer dan een uur.

De problemen rond het voertuig, dat tussen Maarheeze en Nederweert staat, duurt volgens Rijkswaterstaat tot 14.00 uur. Het verkeer richting Maastricht wordt aangeraden Venlo (A67, A73) te volgen.

File Rijswijk

Ook door een ongeval op de snelweg A4 komen weggebruikers in een lange file terecht. Tussen Rijswijk en Rijswijk-Centrum is een aantal rijstroken afgesloten voor verkeer. Rond 07.00 uur bedroeg de vertraging ruim twee uur.

Het advies aan mensen die vanaf het Kethelplein naar Den Haag moeten, is om te rijden via Gouda (A20, A13).

Op de A12 van Arnhem naar Utrecht ontstond oponthoud van bijna een uur tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Door een ongeluk werden drie rijstroken afgesloten. Kort voor 09.00 uur werd de weg weer vrijgegeven.