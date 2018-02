Modellen met afgehakte hoofden op catwalk bij Gucci

De najaarscollectie werd woensdag gepresenteerd in een ruimte die was omgetoverd in een operatiezaal. Modellen wandelden langs lege operatietafels, de genodigden volgden alles op stoeltjes vergelijkbaar met die in de wachtkamer van een ziekenhuis.

Ⓒ Reuters

Ⓒ EPA

Volgens de aanwezige modepers gebruikte creatief directeur Alessandro Michele het decor als metafoor voor de ’cuts en stitches’ in zijn ontwerpen. Michele is een groot filmfanaat. Hij vroeg het special effects-bedrijf Makinarium uit Italië om de hoofden te maken.

Ⓒ Reuters