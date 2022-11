Iran: hypersonische raket ontwikkeld die alle verdedigingssystemen omzeilt

„We hebben deze hypersonische raket ontwikkeld om luchtafweersystemen te neutraliseren en te omzeilen”, zei generaal Amirali Hajizadeh donderdag tegen het Iraanse persbureau Fars. Volgens de bevelhebber op het gebied van ruimtevaart van de Iraanse Revolutionaire Garde zal het tientallen jaren duren voordat een systeem wordt gefabriceerd dat de hypersonische raket kan onderscheppen.

Sneller dan het geluid

Hypersonische raketten kunnen een snelheid ontwikkelen van tussen de vijf en tien keer de snelheid van het geluid. Door de hoge snelheid zijn de raketten, die kunnen worden afgevuurd van schepen, onderzeeërs en vliegtuigen, veel moeilijker te volgen en te onderscheppen. „De raket, die de anti-raketsystemen van onze vijanden als doelwit heeft, vertegenwoordigt een grote stap voorwaarts voor deze generatie op het gebied van raketontwikkeling”, aldus Hajizadeh.

Rusland

De Iraanse regering heeft zaterdag voor het eerst erkend dat het „een klein aantal” militaire drones heeft geleverd aan Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian zei dat dit enkele maanden was voor de Russische inval in Oekraïne op 24 februari. De krant The Washington Post berichtte vorige maand dat Iran voorbereiding aan het treffen was om nieuwe raketten aan Rusland te leveren. Teheran noemt deze bewering „volledig onjuist.” Rusland ontkent nog steeds dat het Iraanse drones gebruikt in Oekraïne.