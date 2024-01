Granatenregen op Zuid-Koreaans schiereiland: nieuwe provocatie Noord-Korea

Er zijn wat palmbomen, blauwe krabben scharrelen over het één kilometer lange witte zandstrand naar de turquoise zee waarin een andere plaatselijke lekkernij, de knorrepos-vis (micropogonias undulatus) zwemt, maar een paradijs is het Zuid-Koreaanse eiland Yeonpyeong bepaald niet. Vrijdag was het zelfs weer even een hel op aarde en moesten de inwoners naar de schuilkelders rennen om aan een granatenregen van Noord-Korea te ontkomen.

© ANP / EPA Een observatietoren op het Zuid-Koreaanse eiland Yeonpyeong.