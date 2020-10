Gezin met vijf kinderen verliest huis door bosbranden, nu hebben ze allemaal corona

Het gezin zit in quarantaine in een hotel in het Amerikaanse Spokane Valley, waar ze twee kamers geboekt hebben, zo weet CNN. Ze zijn alles kwijt. „Het plan was om dezelfde avond nog terug te gaan naar huis, dus we hadden geen spullen meegenomen”, aldus Jessica. Na de brand verbleven ze bij familie, waar ze het virus waarschijnlijk hebben opgelopen. Haar vader had griepverschijnselen, haar moeder testte positief.

„Er waren wat symptomen die de kop opstaken, maar we dachten dat het door de slechte luchtkwaliteit kwam na de bosbranden. Maar toen werd dat beter en gingen wij ons slechter voelen.”

Het gezin hoopt, als ze allemaal weer beter zijn, een huis te kunnen laten bouwen of hun oude huis opnieuw te kunnen opbouwen. „Die gedachte maakt ons optimistisch. Een van deze twee opties wordt het en we gaan iets krijgen dat nog mooier was dan dat we al hadden.” Via een crowdfundingsactie is er inmiddels bijna 40.000 dollar voor het gezin opgehaald.