Man is 176 miljoen aan bitcoins kwijt, maar heeft een plan

Howells gooide in 2013 zijn verkeerde harddrive weg; hij gooide niet de lege weg, maar de harddrive met al zijn bitcoins erop.

Deze kwam uiteindelijk in een vuilniszak op de lokale stortplaats in Newport terecht. En dus besloot hij de gemeenteraad te overtuigen van zijn missie om die harde schijf tussen al het afval terug te vinden, maar die vond dat niet milieuvriendelijk, te tijdrovend en te duur.

En dus zit al bijna tien jaar met de handen in het haar, maar hij geeft zijn zoektocht niet op. Zijn hernieuwde poging om de vuilnisbelt op te mogen, wordt zelfs gesteund door een financierder, en zou mogelijk meer dan tien miljoen euro gaan kosten. En dat alles door ergens tussen de 100.000 ton aan afval zijn harde schijf terug te vinden.

Maar wat is de sleutel tot succes? Menselijke sorteerders, robothonden, en een machine met kunstmatige intelligentie die harde schijven op een lopende band zoekt, is het idee. Zijn meest uitgebreide plan kost 10,76 miljoen euro, duurt drie jaar en zoekt al het afval af. Een beperktere versie kost 5,87 miljoen euro en duurt 18 maanden.

Experts

Voor het plan heeft hij experts uit verschillende werkvelden bij het project betrokken; zij krijgen een bonus als de harde schijf is gevonden.

Howells is van plan om machines het vuilnis te laten opgraven. Dat wordt vervolgens gesorteerd in een tijdelijke faciliteit in de buurt van de stortplaats. Mensen gaan dit samen met een machine van een bedrijf uit Oregon genaamd Max-AI doorzoeken. De machine komt eruit te zien als een scanner boven een transportband.

Remi Le Grand van Max-AI vertelde Insider dat het bedrijf AI-algoritmes wil trainen om harde schijven te vinden die lijken op die van Howells. Een mechanische arm plukt veelbelovende spullen uit het vuilnis.

Howell is de beveiliging niet vergeten. Om te voorkomen dat andere geïnteresseerden zelf gaan graven, gaan twee robotachtige ’spot’-honden van Bosten Dynamics ’s nachts over het terrein patrouilleren. Ook hangen er straks camera’s op het terrein, zo is het plan.

Gemeenteraad

Het belangrijkste nu is dat de gemeenteraad instemt met het plan, zodat hij het tot uitvoering kan brengen.

„Er is niets dat de heer Howells ons zou kunnen voorleggen” wat de raad kan doen instemmen, vertelde een vertegenwoordiger van de raad aan Insider. „Zijn voorstellen vormen een aanzienlijk ecologisch risico, dat we niet kunnen accepteren en dat we ook niet kunnen overwegen volgens de voorwaarden van onze vergunning.”

En als het dan toch mag, is het nog maar de vraag of de harde schijf nog heel is. Dus voorlopig is de nachtmerrie van Howell nog niet over.