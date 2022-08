LIVE | Onherstelbare natuurschade dreigt in Twente en Salland

Kopieer naar clipboard

Een zeer grote brand in een bosgebied in Waalre Ⓒ Ginopress B.V.

AMSTERDAM - Nederland stevent af op een hittegolf. De eerste regionale hittegolf werd met 30,1 graden vrijdagmiddag gemeten in de Achterhoek. Nederlanders zoeken masaaal verkoeling maar de aanhoudende droogte zorgt ook voor zorgen. Zo is het waterpeil in de Rijn op ’kritiek niveau’ en dreigt er in Twente en een deel van Salland onherstelbare natuurschade te ontstaan door de droogte. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.