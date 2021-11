Premium Het beste van De Telegraaf

Arts Erasmus MC: bevroren ledematen en bijtwonden Spanning aan Poolse grens loopt op: ’Onze mannen vochten tegen IS’

Door Rob Savelberg

Hondenden migranten bij de grens. Ⓒ REUTERS

Sokolka - Militaire trucks, jeeps en politiebusjes rijden af en aan om de EU-grensovergang met Wit-Rusland in het Poolse Kuznica hermetisch af te sluiten. Al wekenlang is een kat-en-muisspel aan de gang tussen vluchtelingen die de EU binnen willen en het Poolse leger dat dat wil voorkomen. Een groep Koerden uit Irak blijft proberen. „Al acht keer staken we de grens over. Steeds worden we met geweld geweigerd.”