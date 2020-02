Cruiseschip geweigerd in Caribisch gebied om coronavrees

Het schip was uit het Amerikaanse Miami vertrokken en kwam dinsdag bij Ocho Rios aan op Jamaica. Archieffoto. Ⓒ Wikimedia / Estormiz

NEW YORK - Een cruiseschip met aan boord 4500 passagiers en 1600 bemanningsleden is uit vrees voor het coronavirus door twee eilanden in het Caribisch gebied geweigerd toen het daar wilde aanmeren. Het gaat om de MSC Meraviglia van rederij MSC Cruises.