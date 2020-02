Cruiseschip vaart vanwege ’coronapaniek’ door naar Mexico

Passagiers mogen niet van boord op Jamaica of Grand Cayman, een van de Kaaimaneilanden. Dat besluit van de plaatselijke autoriteiten is volgens MSC Cruises „ingegeven door angst.” De zieke opvarende zou niet naar risicogebieden zijn geweest en bovendien bijna zijn hersteld.

De Meraviglia vaart nu door naar het Mexicaanse Cozumel. De rederij zegt dat wordt overlegd met de gezondheidsautoriteiten in Mexico. In Azië was eerder al cruiseschip Westerdam geweigerd door meerdere landen, hoewel niemand aan boord het virus zou hebben gehad.

Het virus greep eerder wel om zich heen op het cruiseschip Diamond Princess, dat twee weken in quarantaine moest bij Japan. Zo’n zevenhonderd opvarenden raakten besmet.