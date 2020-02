Mexico laat cruiseschip toe na coronapaniek

Het schip was uit het Amerikaanse Miami vertrokken en kwam dinsdag bij Ocho Rios aan op Jamaica. Archieffoto. Ⓒ Wikimedia / Estormiz

MEXICO-STAD - Een cruiseschip dat vanwege de angst voor het nieuwe coronavirus is geweigerd door meerdere landen, mag in principe aanleggen in Mexico. „We kunnen ons niet inhumaan opstellen. Stel je de wanhoop voor”, zei de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador over situatie aan boord van de Meraviglia.