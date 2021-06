Dag na enorme hoosbui gaan Limburgers de rotzooi te lijf: ’Onze auto werd meegesleept’

Binnenland

Veel meldingen van wateroverlast in Zuid-Limburg

Delen van Zuid-Limburg kampten dinsdagavond met wateroverlast. Veel meldingen kwamen uit Landgraaf en Kerkrade. In Kerkrade raakte door het noodweer een gasleiding beschadigd in de Veldhofstraat in stadsdeel Eygelshoven en werden uit voorzorg ongeveer veertig mensen opgevangen in een gemeenschapshui...