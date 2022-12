Zeer grote brand in Amsterdam-Zuid onder controle, pand ontruimd

Ⓒ Persbureau Meter

AMSTERDAM - De brand in de Trompenburgstraat in Amsterdam-Zuid is onder controle, meldt de brandweer zaterdagavond. Het sein brand meester is gegeven, maar de brandweer zal nog wel enige tijd bezig zijn met sloop- en nabluswerkzaamheden.