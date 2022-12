Zeer grote brand in Amsterdam-Zuid, pand ontruimd

Ⓒ Persbureau Meter

AMSTERDAM - In de Trompenburgstraat in Amsterdam-Zuid woedt in een portiekflat een „zeer grote brand”, aldus de brandweer zaterdag. Die meldt dat de brand in het dak zit en daarom moeilijk te bereiken is. Het pand wordt ontruimd.