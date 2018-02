Russische oppositieleider Navalny na uur weer vrijgelaten

Navalny meldde zijn eigen arrestatie op Twitter en Instagram. Een half uur daarvoor was zijn campagneleider Leonid Volkov al opgepakt op een vliegveld in Moskou. Of Volkov ook is vrijgelaten, is niet bekend. Hij was onderweg naar de deelrepubliek Basjkirostan om daar toezicht op de verkiezingen te organiseren.

De aanhouding komt een aantal weken voor de Russische verkiezingen van 18 maart. Navalny was al uitgesloten van deelname vanwege een eerdere veroordeling. Volgens Navalny heeft hij die straf om politieke redenen gekregen.