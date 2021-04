Moordverdachte Jama A. ook vervolgd voor geweld tegen 87-jarige man

Dat maakte het Openbaar Ministerie maandagochtend bekend tijdens een voorbereidende rechtszitting. A. zal zich nu in twee strafzaken moeten verantwoorden.

Bij de voorbereidende zitting in de rechtbank van Haarlem kwam de officier van justitie maandag opeens met de verrassende mededeling over de nieuwe geweldszaak. „Bij het onderzoek naar een gewelddadige inbraak in Nibbixwoud is dna aangetroffen dat van A. blijkt te zijn. Justitie wil deze nieuwe zaak tegelijk met de zaak-Dimitri inhoudelijk voor de rechtbank brengen.”

Tijdens de zitting bleek dat A. tot nu heeft geweigerd om mee te werken aan rechercheverhoren in het onderzoek naar geweld tegen zijn bejaarde dorpsgenoot. De officier van justitie vindt de nieuwe geweldszaak extra reden om A. onder dwang te laten observeren in het Pieter Baan Centrum.

Sloot

De gewelddadig inbraak zou vorig jaar op 22 juli in Nibbixwoud hebben plaatsgevonden. Twee weken later werd het levenloze lichaam van de 26-jarige Dimitri – samen met zijn scootmobiel – gevonden in een sloot in het dorp waar A. woont. Justitie denkt dat A. Dimitri op het hoofd sloeg, hem uit zijn scootmobiel trok, naar de walkant sleepte en in het water dumpte.

Op camerabeelden zou te zien zijn dat A. daarna richting zijn woning rent en Dimitri hulpeloos achterlaat. „Ik ben nooit op de plaats delict geweest”, verklaarde A. weer. Hij geeft wel toe dat hij die avond in Hoorn met Dimitri was gaan stappen. Kort na de moord werd A. opgepakt. Hij zit sindsdien vast.

Tot nu toe weigert A. alle medewerking aan een psychologisch onderzoek: „Dan duurt het allemaal nog langer.” Voor zijn eerdere geweldsdelicten en berovingen had hij eerder wél een verklaring: „Ik had geen inkomen en moest toch aan geld komen.”

Advocaat Niek Hendriksen wil dat de voorlopige hechtenis van A. wordt opgeschort: „Er is geen enkele aanwijzing dat mijn cliënt op de plaats delict is geweest. Hij heeft een verleden met geweldsdelicten en dat past kennelijk bij de gedachte dat hij het wel zal zijn.”

Reeks

Met de nieuwe geweldszaak wordt de reeks delicten die de van oorsprong Somalische Jama A. heeft gepleegd, nog wat langer. Hij is eerder veroordeeld voor het in elkaar slaan en beroven van een 65-jarige man met Parkinson in Hoorn. In 2018 waren er meerdere geweldsdelicten, waarvoor hij is veroordeeld tot een jaar cel.

In zijn proeftijd werd Jama A., na het analyseren van de camerabeelden, opgepakt voor de moord op Dimitri. En in diezelfde proeftijd heeft hij volgens justitie dus ook een bejaarde man bij een inbraak met geweld beroofd.