Wachtgeldregeling mogelijk aangepast

„We zijn bezig om te kijken of het anders moet”, zegt de CDA-bewindsman. Hij wil nog niet zeggen wat er mogelijk verandert. „Daar ga ik nu niet op in. Het is altijd goed om te kijken of regelingen nog voldoende zijn of dat ze moeten worden aangepast.” Knops zegt met de Tweede Kamer te willen bespreken hoe het anders moet.

Deze week ontstond er ophef over de vergoeding van Dijkhoff. De VVD-fractieleider strijkt ieder jaar naast zijn salaris als Kamerlid 37.000 euro wachtgeld op. De liberaal ontvangt dat bedrag omdat hij in het kabinet-Rutte II staatssecretaris van Asiel en een maandje minister van Defensie was.

Premier Rutte staat achter de keuze van Dijkhoff. „Dat is een recht wat je hebt, dat is gewoon onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.” De premier wil er voorlopig geen werk van maken om de regeling te veranderen. „Dat heeft voor mij nu geen prioriteit.” Rutte gaat nog ’definitief checken’ of hij zelf heeft afgezien van wachtgeld toen hij na zijn tijd als staatssecretaris in de Kamer kwam. „U kent mijn legendarische geheugen. Ik wil het even zeker weten.”

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zegt zelf dat hij ook zonder wachtgeld al meer verdient dan als staatssecretaris. Dat komt door sommige toeslagen, die bovenop het Kamerlidsalaris van 115.000 euro komen. Dijkhoff krijgt per jaar nog eens een vergoeding van zo’n 18.000 euro netto voor verblijfkosten en 4.900 euro voor binnenlands reisverkeer.

De wachtgeldregeling is er voor politici die hun baan verliezen, bijvoorbeeld na verkiezingen of bij het vallen van een kabinet. Dijkhoff heeft dus wel recht op de vergoeding, maar andere politici zien er regelmatig van af. Dat doen PvdA-Kamerleden - tevens oud-bewindslieden - Asscher en Ploumen bijvoorbeeld omdat ze de vergoeding al riant genoeg vinden.

Meer dan modaal

Zijn jaarlijkse extraatje is meer dan een modaal inkomen voor gewone Nederlanders, dat volgens het CPB dit jaar neerkomt op 36.000 euro. De volksvertegenwoordiger heeft bewust besloten van de regeling gebruik te maken, laat hij weten. „Over de arbeidsvoorwaarden van een ministerschap of staatssecretariaat valt niet te onderhandelen”, zegt de fractievoorzitter.