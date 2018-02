Trump heeft spiekbriefje nodig om scholieren te troosten

De president had gisteren een ontmoeting in het Witte Huis met studenten, leraren en ouders, onder wie vertegenwoordigers van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Daar schoot een oud-leerling vorige week zeventien mensen dood.

’I hear you’

Voor de emotionele bijeenkomst had hij blijkbaar een spiekbriefje laten opstellen, met daarop een aantal punten waarop hij moest letten. Volgens Amerikaanse media was het briefje opgesteld in een handschrift dat niet van Trump zelf is. Op het kattebelletje staan zinnen als: ’I hear you’ (Ik begrijp je, red), ’Wat vind je dat ik echt moet weten over wat je hebt meegemaakt?’ en: ’Wat kunnen we doen om je zo veilig mogelijk te laten voelen?’.

Trump wordt er door veel mensen van beschuldigd dat hij mededogen met de nabestaanden van slachtoffers van schietpartijen op scholen heeft geveinsd. Veel twittergebruikers zijn woedend. „Wie heeft aantekeningen nodig om empathie te tonen voor kinderen die onder heftig geweervuur lagen van een maniak?”, vraagt iemand zich af.

Bewapenen leraren

Trump zei woensdag dat hij denkt dat het bewapenen van leraren ertoe kan bijdragen dat schietincidenten op scholen voorkomen kunnen worden. „Als je een leraar hebt, die bekend is met wapens, zou dat een aanval heel snel kunnen beëindigen”, aldus Trump. ’We gaan er heel goed naar kijken’. De president gaf ook meteen toe dat het plan controversieel is. „We gaan er heel goed naar kijken. Veel mensen zullen er tegen zijn en ik denk dat ook veel mensen het een goed idee zullen vinden.”