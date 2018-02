Kaag: ’Hoofddoek was zakelijke afweging’

„Het is gewoon de wet. Geen enkele vrouwelijke vertegenwoordiger komt het land in als je niet op lichte wijze je hoofd bedekt.” Ze wijst op het bezoek van voormalig verkeersminister Schultz twee jaar geleden en op Europees buitenlandcoördinator Mogherini die in Teheran de deur plat loopt - ook zij droegen daar hoofdbedekking.

’Moet een vrouwelijke minister dan niet gaan?’

Kaag sprak in Teheran uitgebreid met president Rohani en minister Zarif (Buitenlandse Zaken). Daarbij droeg ze een lichte hoofddoek losjes over het haar. „Moet een vrouwelijke minister dan níet gaan?”, vraagt Kaag zich af. „Ik had veel belangrijker zaken te bespreken, over het rakettenprogramma, de veiligheid van Israël, over Libië, Jemen, Syrië. Dus voor 24 uur bekijken we het gewoon zakelijk. Bij de veiligheidskwesties die we wilden bespreken, hebben we hele harde boodschappen achtergelaten. Veel belangrijker als het gaat om vrede en veiligheid dan andere zaken.”

’Gaat om inhoud’

En het protest dat juist nu in Iran de kop op steekt waarbij vrouwen demonstratief de hoofddoek afzweren? Laat de bewindsvrouw die vrouwen niet in de steek met haar conformisme aan de islamitische kledingcode? Onzin, vindt Kaag. „Juist daarom hebben we het uitgebreid over mensenrechten gehad. Als vrouwelijke vertegenwoordiger gaat het mij om de inhoud van de zaak. Als lid van de Veiligheidsraad moeten we overal heen. We overleggen met heel veel landen die niet onze mensenrechtencultuur hebben. Dan zeg je ook niet: ik ga niet, want ze zijn niet zoals wij. Het gaat om het doel.”

Tijdens haar bezoek aan koning Salman van Saudi-Arabië en tijdens haar verblijf in Oman droeg Kaag overigens geen hoofddoek.