Kouderecord op komst: kwik zakt onder de -10

Dat meldt Weerplaza. De komende dagen daalt het kwik ’s nachts regionaal al onder de -5, maar overdag blijft het nog boven nul. Vanaf het zondag gaat de temperatuur zowel ’s nachts als overdag onderuit.

Bekijk ook: Het wordt berekoud

Vanaf aanstaande zondag worden meerdere nachten en dagen op rij regionale kouderecords gebroken voor zowel minimum- als maximumtemperatuur. Dat betekent dat in enkele regio’s nog niet eerder een lagere temperatuur is gemeten door het KNMI.

Landelijk record ook mogelijk

Op 2 maart kan ook een landelijk dagrecord gehaald worden. Dan moet het in De Bilt wel kouder worden dan -8,0 graden. Als het op 1 maart in De Bilt overdag kouder blijft dan -1 graad, dan is dat een nieuw record.

Strenge vorst laat in seizoen best bijzonder

Strenge vorst zo laat winterseizoen (na 26 februari) is best bijzonder. Gemiddeld genomen komt het maar eens per 12 jaar voor. Voor het laatst gebeurde dat op 28 februari in zowel 2004 als 2005. Voor de eerstvolgende keer, moeten we helemaal terug naar 27 februari 1987, ruim 30 jaar geleden.

Begin maart is strenge vorst ook wel eens voorgekomen. De enige keren dat dit gebeurde in de 21e eeuw was in 2006 en 2005. Voor die tijd moeten we ook weer terug naar 1987.

Door het opwarmende klimaat zullen we dit soort late koude periodes minder vaak zien.