Pak de poncho op Tweede Pinksterdag: felle regen met onweer

Dat meldt Weeronline. Festivalgangers op bijvoorbeeld Pinkpop doen er goed aan de poncho in de aanslag te houden. Zij moeten rekening houden met regen- en onweersbuien.

Hele zware windstoten zoals afgelopen week worden niet verwacht. Lokaal kan er erg veel regen vallen met wateroverlast tot gevolg.

In het hele land moet in de middag en avond rekening gehouden worden met de lokale felle regen- en onweersbuien. In het oosten worden de zwaarste buien verwacht, omdat het daar het warmst wordt.

Op de Wadden stijgt het kwik naar 17-18 graden, in de kustprovincies wordt het 19-22 graden en in het binnenland loopt de temperatuur op tot 22-24. In het oosten kan het lokaal zelfs 25 graden worden.

Vanaf zonsondergang neemt de buiigheid af. In het noorden blijft ook in de nacht nog wel kans op regenbuien.

Ook na Pinksteren, dinsdag en woensdag, blijft het regenachtig het opnieuw tot enkele buien, maar de kans op onweer is klein.

Met temperaturen van 17 tot 20 graden is het iets frisser dan normaal voor deze tijd van het jaar. Na woensdag wordt het weer wat warmer met middagtemperaturen van 18 tot 24 graden en neemt de buienkans waarschijnlijk iets af.

Droog en zonnig zomerweer zit er nog even niet in.